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Seyahat kartları ücretsiz değiştiriliyor

DÜZCE HABERLERİ  | 26.08.2020 17:38 | Son Güncelleme

Düzce Belediyesi şehir içi ulaşım sistemi yenileme işlemine kartların değişimi ile devam ediyor.

Düzce Belediyesi şehir içi ulaşım sistemi yenileme işlemine kartların değişimi ile devam ediyor. Vatandaşlar otobüslerde kullandıkları taşıma kartlarını ücretsiz olarak değiştirecek.
Düzce Belediyesi Ulaşım A.Ş. bünyesinde verilecek toplu ulaşım hizmetlerinde değişim ve dönüşüm taşıma kartlarının yenilenmesi ile devam edecek. 27 Ağustos Perşembe günü Dolum ve Değişim Ofislerinde ücretsiz olarak değiştirilecek. Taşıma kartları içinde para olan vatandaşların da mevcut kartlarından yeni kartlarına aktarım yapılacak. Kişiselleştirilmiş İndirimli Seyahat Kartları Cedidiye Mahallesi Bolu Caddesi Kazım Demir İş Merkezi’nde bulunan Düzce Ulaşım Hizmetleri A.Ş. Değişim ve Dolum Tesisi Ofisinde, Serbest seyahat kartları, engelli seyahat kartları ve tam seyahat kartları Düzce Belediyesi Merkez Hizmet Binasında ücretsiz olarak yeni taşıma kartları ile değiştirilecektir.

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