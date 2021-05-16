Seyahatler için kademeli normalleşme döneminin ilk saatleri tercih edildi

İSTANBUL (AA) - Enuygun Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, Enuygun kullanıcılarının 17 Mayıs sabahı 06.00 ila 10.00 saatleri arasındaki uçak ve otobüs biletleri için yoğun bir arama yaptığını belirterek, "Uçak bileti aramalarının yaklaşık yüzde 45'i 17 Mayıs sabahı 05.00-11.00 için olurken, en çok aranan otobüs bileti saatleriyse 09.00-11.00 oldu." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgeye göre şehirler arası seyahatlerin nasıl yapılacağına ilişkin Enuygun.com'dan yapılan açıklamada, uçak ve otobüs gibi toplu ulaşım araçlarıyla yolculuk edeceklerin, biletlerini ibraz etmeleri halinde sokağa çıkma yasağı olan gün ve saatlerde de seyahat edebilecekleri belirtildi.

Açıklamada, otel konaklaması olanların da kısıtlama günlerinde rezervasyon bedellerini ödemeleri ve rezervasyonlarını göstermeleri halinde seyahatlerini gerçekleştirebileceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, 17 günlük tam kapanma süreci için büyükşehirlerden gidenlerin, yeni kademeli normalleşme genelgesinin yayınlamasının hemen ardından sabahın ilk saatlerindeki uçuşları tercih ettiğini belirterek, şunları kaydetti: