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Seydikemer’de 2 katlı ahşap evde yangın çıktı

MUĞLA HABERLERİ  | 13.06.2020 11:34 | Son Güncelleme

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, çıkan yangında 2 katlı ahşap ev tamamen yandı.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, çıkan yangında 2 katlı ahşap ev tamamen yandı. Çıkan yangın sonrası bir anda alev topuna dönen ev kullanılamaz hale geldi.
Doğanlar Mahallesi Kızılcapınar mevkisinde Mehmet Köse’ye ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliğine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaklaşık iki saatlik çalışma sonucu söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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