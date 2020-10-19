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Seydikemer’de 75 düzensiz göçmen yakalandı

MUĞLA HABERLERİ  | 19.10.2020 16:41 | Son Güncelleme

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yapılan operasyona göçmen kaçakçısı 2 kişi ile birlikte, 75 düzensiz göçmen yakalandı.Edinilen bilgiye göre, ekipler Karadere Seydikemer ilçesi Mahallesi Gavurağılı Mevki’nde göçmen kaçakçılığı yapıldığı yönünde ihbar aldı.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yapılan operasyona göçmen kaçakçısı 2 kişi ile birlikte, 75 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, ekipler Karadere Seydikemer ilçesi Mahallesi Gavurağılı Mevki’nde göçmen kaçakçılığı yapıldığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenler ve 2 organizatörü tekneye binecekleri esnada operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 50 erkek, 26 kadın ve 20 çocuk olmak üzere toplamda 75 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığından sabıkalı İbrahim A. (47) ve Türkmenistan Uyruklu Batry K.’yi suç üstü yakaladı. Gözaltına alınan göçmen kaçakçılığı organizatörü 2 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yakalanan 75 düzensiz göçmen ise işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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