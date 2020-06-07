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Seydikemer’de dört ayrı anız yangını paniğe neden oldu

MUĞLA HABERLERİ  | 07.06.2020 21:46 | Son Güncelleme

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde çıkan dört ayrı anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde çıkan dört ayrı anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, itfaiye eri tarafından su dökülen kaplumbağa daha sonra doğaya salındı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Güneşli Mahallesi’nde 2 dönüm buğday ile 8 saman balyası, Gölbent Mahallesi’nde 2 buğday tarlası ve bir zeytinlik yanarken Çaykenarı Mahallesi’nde de bir buğday tarlasında aynı gün yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahalesi ile söndürülen yangınlarda yaklaşık 1 hektar buğday tarlası ile 98 zeytin ağacı zarar gördü. Yangınlara bölgede çalışan balya makinelerinden çıkan kıvılcımların sebep olduğu tahmin ediliyor.

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