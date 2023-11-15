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Seydikemer’de kaybolan yaşlı kadın ölü olarak bulundu

15.11.2023 14:03 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Seydikemer ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Melehat Akar, evinin 3 kilometre ilerinde ölü olarak bulundu.

Seydikemer’de kaybolan yaşlı kadın ölü olarak bulundu

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer’in Gölbent Mahallesi’nde yaşayan Alzheimer hastası 80 yaşındaki Melehat Akar 2 gün önce gece saatlerinde kaybolmuştu. Eşi, karısının Alzheimer hastası olduğunu bildirerek kayıp ihbarında bulundu. Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaşlı kadını arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarına Afet ve Acil Durum (AFAD) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) da destek verdi. Aramalar sonucu yaşlı kadının cesedi evinin 3 kilometre ilerisindeki zeytinlik alanda bulundu. Akar’ın cenazesi Muğla Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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