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Seydikemer’de motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti

MUĞLA HABERLERİ  | 08.10.2020 22:25 | Son Güncelleme

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti.Kaza, Çobanlar Mahallesi Aktaş mevkisinde meydana geldi.

Seydikemer’de motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Kaza, Çobanlar Mahallesi Aktaş mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan B. idaresindeki 15 KF 127 plakalı motosiklet, yaya olarak yolda yürüyen Özenç Karakaş’a çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile Karakaş ağır yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Özenç Karakaş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü Ramazan B.’nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Seydikemer’de motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti

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