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Seydikemer’de tır devrildi: 1 ölü

MUĞLA HABERLERİ  | 03.01.2021 12:16 | Son Güncelleme

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Ahmet Anıl (48) yönetimindeki 42 GT 075 plakalı geri dönüşüm malzemesi yüklü tır, D-330 kara yolu Sarıyer mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ahmet Anıl (48) yönetimindeki 42 GT 075 plakalı geri dönüşüm malzemesi yüklü tır, D-330 kara yolu Sarıyer mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçtan çıkarılan tır sürücüsü Anıl’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Y.E isimle kadın ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün cesedi, yapılan incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza sonucu tırda çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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