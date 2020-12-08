YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Seydikemer’de trafik kazası:1 yaralı

Seydikemer’de trafik kazası:1 yaralı

MUĞLA HABERLERİ  | 08.12.2020 12:47 | Son Güncelleme

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
Kaza; Fethiye-Antalya karayolu Bayır mevkiinde meydana geldi. İbrahim K. idaresindeki 48 GA 740 plakalı tır, Sergen A.A. yönetimindeki 01 SS 134 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan Sergen A.A. Muğla Büyükşehir Belediyesine İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından, yaralı sürücü ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylarKan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar
1/

Muğla Namaz Vakitleri 8 Aralık Salı

İmsak
06:35
Sabah
08:01
Öğle
13:03
İkindi
15:35
Akşam
17:56
Yatsı
19:17

Muğla Nöbetçi Eczaneler 8 Aralık Salı

Genek Eczanesi
Merkez
Meltem Eczanesi
Merkez
Atalay Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Limon Eczanesi
Bodrum
Marina Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.