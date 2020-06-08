Seydikemer’de traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybederken, bir kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bekir Uysal’ın kullandığı 48 HE 825 plakalı traktör, Dodurga Mahallesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri traktörün altında kalan Uysal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yolcu olarak yanında bulunan Yıldırım E. ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uysal’ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

