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Seydikemer’de traktör kazası: 1 ölü

İHA İHA
31.01.2024 08:12 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Seydikemer ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Seydikemer’de traktör kazası: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Ören Mahallesi’nde Halil Köroğlu’nun (49) kullandığı 48 JG 827 plakalı traktör yoldan çıkarak devrildi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan sürücü Köroğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yolcu olarak bulunan eşi Zeliha Köroğlu (41) ise yaralandı. Zeliha Köroğlu, Seydikemer Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Sürücünün cenazesi ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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Seydikemer

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