Seydikemer’de uyuşturucu operasyonu

Muğla’nın Seydikemer ilçesi’nde jandarma ekipleri tarafından bir şahsın evinde yapılan aramada 58 kök kenevir bitkisi, 7,5 kilogram pet şişelerde likit esrar, 25 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, Seydikemer Ören Mahallesi’nde ikamet eden Ö.U. isimli şahsın evinin bahçesinde kenevir bitkisi ektiği bilgisi alındı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahsın evinde yapılan aramada 58 kök kenevir bitkisi, 7,5 kilogram pet şişelerde likit esrar, 25 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Ö.U. isimli şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.

