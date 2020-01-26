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  4. Seydikemer’de yanmak üzere olan kaplumbağayı itfaiye ekipleri kurtardı

Seydikemer’de yanmak üzere olan kaplumbağayı itfaiye ekipleri kurtardı

MUĞLA HABERLERİ  | 26.01.2020 00:45 | Son Güncelleme

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde sazlık alanda çıkan yangında yanmak üzere olan kaplumbağayı itfaiye kurtardı.Seydiler Mahallesi Güven Sokak’taki sazlık alanda yangın çıktığını gören mahalle muhtarı Mehmet Güven durumu 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde sazlık alanda çıkan yangında yanmak üzere olan kaplumbağayı itfaiye kurtardı.
Seydiler Mahallesi Güven Sokak’taki sazlık alanda yangın çıktığını gören mahalle muhtarı Mehmet Güven durumu 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi
Ekipler yangına müdahale sonrasında alevlerin arasında kalan kaplumbağayı fark eden bir itfaiye eri yanmaktan son anda kurtardı. Kısa sürede söndürülen yangında 3 dönüm alan yandı. Kurtarılan kaplumbağa ise doğaya salındı.

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