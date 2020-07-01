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Seydikemer’deki orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü

MUĞLA HABERLERİ  | 01.07.2020 17:15 | Son Güncelleme

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.Edinilen bilgiye göre, Karadere Mahallesi Özlen Çayı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Karadere Mahallesi Özlen Çayı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına havadan 2 helikopter, karadan 10 arazöz, 2 yangına ilk müdahale aracı, itfaiye ekipleri ve yangın söndürme işçileriyle müdahale edildi. Müdahalelerin sonunda kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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