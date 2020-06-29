Seydikemer’deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza; Fethiye Antalya kara yolu Seydikemer Kaş Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Umutcan D. (24) idaresindeki 52 DC 310 plakalı otomobil ile Talha Ç. yönetimindeki NMS T6 yabancı plakalı kamyonetle çarpıştı.Kazada otomobildeki Ali D. ( 54), Fatma D. (51) ve Sudenaz D. (14) yaralandı.Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekiplerince otomobilde sıkışan yaralılar ambulanslar ile Fethiye’deki hastanelerde tedaviye alındı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

