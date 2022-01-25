Seydişehir-Antalya kara yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı

KONYA ( AA ) - Konya'yı Antalya'ya bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle bütün araçlar için trafiğe kapatıldı.

Kentte kar yağışı ve tipi etkisini artırdı. İlçe çıkışına konuşlanan bölge trafik ekiplerince, Seydişehir'den Antalya istikametine giden araçların geçişine izin verilmiyor.

Karayolları ve belediye ekipleri, yolları trafiğe açabilmek için çalışmasını sürdürüyor.



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