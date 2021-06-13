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Seydişehir'de otomobil çekiciye çarptı: 3 yaralı

13.06.2021 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seydişehir'de otomobil çekiciye çarptı: 3 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin çekiciye çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Seydişehir Taraşçı yolu 7. kilometresinde Hilmi Karatosun idaresindeki 06 EC 690 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan Ramazan Aba'nın kullandığı 33 E 2303 plakalı çekiciye çarptı.

Kazada sürücü Karatosun ile otomobilde bulunan Durmuş Arıcı ve Mehmet Uzun yaralandı.

Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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