Seydişehir'de otomobil çekiciye çarptı: 3 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin çekiciye çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Seydişehir Taraşçı yolu 7. kilometresinde Hilmi Karatosun idaresindeki 06 EC 690 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan Ramazan Aba'nın kullandığı 33 E 2303 plakalı çekiciye çarptı.

Kazada sürücü Karatosun ile otomobilde bulunan Durmuş Arıcı ve Mehmet Uzun yaralandı.

Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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