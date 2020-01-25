YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Seydişehir’de otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Seydişehir’de otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

KONYA HABERLERİ  | 25.01.2020 10:04 | Son Güncelleme

Konya’nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Ulukapı Mahallesi Necati Kalaycıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Ulukapı Mahallesi Necati Kalaycıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan Kurt (30) idaresindeki 42 YA 4219 plakalı otomobil ile aynı istikamete seyir halinde olan sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 ZY 136 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Kenan Kurt ile diğer otomobilde bulunan Mehmet Enes Üzümcü (23) ile Utku Kasap (28) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
Konya’da kulaklı orman baykuşu bulunduKonya’da kulaklı orman baykuşu bulundu
Konya uluslararası bir şampiyonaya daha ev sahipliği yapacakKonya uluslararası bir şampiyonaya daha ev sahipliği yapacak
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Depremde cami minaresi yıkıldı

Depremde cami minaresi yıkıldı

Kocaeli'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 11 kişi yaralandı

Kocaeli'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 11 kişi yaralandı

İHH arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine yönlendirildi

İHH arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine yönlendirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Tüm imkanlarımızla seferber olmuş durumdayız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Tüm imkanlarımızla seferber olmuş durumdayız"

Konya Namaz Vakitleri 25 Ocak Cumartesi

İmsak
06:29
Sabah
07:53
Öğle
13:07
İkindi
15:48
Akşam
18:11
Yatsı
19:30

Konya Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Cumartesi

Cadde Eczanesi
Karatay
Nimet Eczanesi
Karatay
Birgül Göçer Eczanesi
Selcuklu
Buket Eczanesi
Selcuklu
Menekşe Eczanesi
Selcuklu
Özdemir Eczanesi
Selcuklu
Ulukapı Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ereğli Belediyesi metruk bina bırakmıyor

Ereğli Belediyesi metruk bina bırakmıyor

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

MHP’den flaş 'sağlık personeli' teklifi

MHP’den flaş 'sağlık personeli' teklifi

Konyaspor Kulübünden Aykut Kocaman'a destek açıklaması:

Konyaspor Kulübünden Aykut Kocaman'a destek açıklaması:

Ehliyetsiz Sürücü Kovalamaca Sonucu Yakalandı

Ehliyetsiz Sürücü Kovalamaca Sonucu Yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.