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Seyhan Arifoğlu’ndan ’Askıda ekmek uygulaması’na övgü

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.04.2020 17:02 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Seyhan Arifoğlu, askıda ekmek uygulaması yapan fırınlara ziyarette bulundu.Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Seyhan Arifoğlu, Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Aslan ve Kocasinan Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Ahmet Kasım Herdem ile birlikte fırınları ziyaret etti.

Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Seyhan Arifoğlu, askıda ekmek uygulaması yapan fırınlara ziyarette bulundu.
Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Seyhan Arifoğlu, Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Aslan ve Kocasinan Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Ahmet Kasım Herdem ile birlikte fırınları ziyaret etti. Sosyal mesafeyi koruyarak fırıncı esnafı ile sohbet eden Arifoğlu, askıda ekmek uygulamasını da yerinde inceledi.
Arifoğlu, ihtiyaç sahibi ailelere ekmeğin verildiği askıda ekmek uygulamasından dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

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