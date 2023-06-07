Seyhan Belediyesi atık lastikleri yeniden ekonomiye kazandırıyor

Tesiste ömrünü tamamlamış günlük 2 ton lastiğin granüllere dönüştürüleceği ifade edildi.

Seyhan Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ömrünü Tamamlamış Lastik Geri Kazanım ve Esnek Zemin Kaplaması Üretim Tesisi, Yeşiloba Mahallesinde düzenlenen törenle açıldı. Tesisin açılışında konuşan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, günümüzde doğal kaynakların oldukça kıt olduğunun altını çizdi.

Başkan Akay, “Yaşadığımız pandemi ve deprem, doğayla uyumun önemini acı bir şekilde tüm insanlığa gösterdi. Seyhan Belediyesi olarak hem doğayı koruyan hem de atıkların geri dönüşüm yoluyla farklı alanlarda yeniden kullanılmasını sağlayan projelerimize bir yenisini daha ekledik. Ekonomik ömrünü tamamlamış lastikleri kurduğumuz tesiste parçalayıp, dökme kauçuk granüle ve nihayetinde esnek zemin parkesine dönüştürerek yeniden ekonomiye kazandırıyoruz” dedi.

TASARRUF SAĞLAYACAK, SİNEK SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DE KATKI SUNACAK

Atık lastiklerin dönüştürülmesinin hem tasarruf sağlayacağını hem de doğanın korunması konusunda önemli bir işleve sahip olacağını ifade eden Başkan Akay, “Burada yaptığımız geri dönüşüm ve üretim sinek sorununu da ciddi şekilde önleyecek. Çünkü sivrisinek konusunda problemin sadece durgun sularda olduğu düşüncesi ile bütün ilaçlamaları o çevrede yapıyoruz ama bir bahçe içerisine atılmış bir lastiğin içerisinde biriken küçücük bir suyun ne kadar larva ve sinek ürettiğini pek de hesap etmiyoruz. İşte bu anlamda bir tarafta bir kazanım elde ederken diğer tarafta bir başka kazanımı da sağlamış olacağız. Böylece bahçelere, kenarlara atılmış eski lastikleri toplayarak bir anlamda bölgemizde sinek yoğunluğunu azaltacağız, bir anlamda da sinekler için kullanılan ve doğayı kirleten ilaçlamanın azaltılmasını sağlayacağız. Bizim için üretim esas, tasarruf esas, doğanın mümkün olduğu kadar korunması esas. Bizler özellikle bunları göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Seyhan’a ve Adana’mıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Ömrünü tamamlamış lastiklerin geri kazanımı ve bu lastiklerden yeni bir mamul üretiminin gerçekleştirildiği belediyeye ait bir tesisin Türkiye’de ilk olduğunun altını çizen İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Dr. Zeki Bozkurt, çalışmaların ayrıştır-dönüştür-kazandır felsefesi çerçevesinde devam edeceğini vurguladı.

GÜNLÜK 2 TON LASTİK DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİYOR

Tesiste günlük iki ton ömrünü tamamlamış lastiğin, parçalanıp granüle dönüştürüldükten sonra parklarda, spor sahalarında ve çocuk oyun alanlarında kullanılan esnek zemin kaplamalarına çevrileceğini aktaran Dr. Bozkurt, “Dönüştürdüğümüz atık lastikleri çocuk oyun alanlarında, tartan pistlerde ve yürüyüş yolları gibi alanlarda esnek yüzeyler olarak kullanıyoruz, atıkları yeniden dönüştürüp hem doğanın korunmasına yardımcı oluyor, hem atık lastikleri ekonomiye kazandırıyor, hem de tasarruf ederek kaynaklarımızı daha doğru bir şekilde kullanıyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, tesis hizmete açılırken Başkan Akay ve konuklar tesisin üretim aşamalarını inceledi.

