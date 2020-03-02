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Seyhan Belediyesi bulaşıcı hastalıklara karşı ilaçlandı

ADANA HABERLERİ  | 02.03.2020 15:32 | Son Güncelleme

Seyhan Belediyesi, mevsimsel geçişlerde artan grip gibi bulaşıcı hastalıklara karşı hafta sonu hizmet binasında ve iştiraklerinde dezenfekte ve koruma amaçlı ilaçlama yaptı.Seyhan Belediyesi Sağlık Müdürlüğünce yapılan ilaçlamada, belediyenin giriş çıkışları ile vatandaşın ortak kullanım alanları bulaşıcı hastalıkların etkilerinin yok edilmesi amacıyla eğitimli kişilerce ilaçlandı.

Seyhan Belediyesi, mevsimsel geçişlerde artan grip gibi bulaşıcı hastalıklara karşı hafta sonu hizmet binasında ve iştiraklerinde dezenfekte ve koruma amaçlı ilaçlama yaptı.
Seyhan Belediyesi Sağlık Müdürlüğünce yapılan ilaçlamada, belediyenin giriş çıkışları ile vatandaşın ortak kullanım alanları bulaşıcı hastalıkların etkilerinin yok edilmesi amacıyla eğitimli kişilerce ilaçlandı. Seyhan Belediyesi’nin ana hizmet binası ile iştiraklerinde hafta sonu yapılan ilaçlamayla belediyeye gelip giden vatandaşların birbirine, varsa bulaşıcı hastalığının bulaşması önleniyor.
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın talimatıyla gerçekleştirilen çalışmada, belediye hizmet binası, iştirakler ve belediye kreşleri dezenfekte edilerek salgın hastalıklara karşı koruma sağlandı. Özellikle minik öğrencilerin bulunduğu kreşler titiz bir çalışmayla ilaçlandı. İlaçlamada benzalkolyum klorür kullanıldı.
Bulaşıcı hastalıklara karşı etkili olan ilaçlama çalışmalarının periyodik devam edeceği belirtildi.

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