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Seyhan Belediyesi’nde “acil durum” eğitimi

ADANA HABERLERİ  | 28.02.2020 11:49 | Son Güncelleme

Son sel felaketinde ve sonrasında kamu, belediyeler ve vatandaş ile koordineli şekilde çalışmalarıyla zararların en aza indirilmesine katkı sunan Seyhan Belediyesi, personelinin de afet konusunda bilgilendirilmesi için eğitimlerini sürdürüyor.Seyhan Belediyesi Meclis salonunda gerçekleştirilen “Afete hazır birey ve aile eğitimi” AFAD yetkililerince verildi.

Seyhan Belediyesi’nde “acil durum” eğitimi

Son sel felaketinde ve sonrasında kamu, belediyeler ve vatandaş ile koordineli şekilde çalışmalarıyla zararların en aza indirilmesine katkı sunan Seyhan Belediyesi, personelinin de afet konusunda bilgilendirilmesi için eğitimlerini sürdürüyor.
Seyhan Belediyesi Meclis salonunda gerçekleştirilen “Afete hazır birey ve aile eğitimi” AFAD yetkililerince verildi. Eğitim toplantısında deprem, kimyasal tehdit, nükleer, sel, biyolojik, radyolojik gibi afet veya saldırılarda neler yapılabileceği anlatıldı. Bu gibi afetlerden veya saldırıların etkilerinden korunmak için yapılabilecekler örneklerle aktarıldı.

Afet sonrası koordinasyon
AFAD yetkilileri, deprem ve sel gibi afetler öncesi alınabilecek önlemleri örneklendirerek anlattı. Ayrıca AFAD Gönüllülük Projesi hakkında da bilgi verildi. Projeyi anlatan AFAD yetkilileri proje ile afet yönetiminin herhangi bir evresinde gönüllü olarak rol almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin sürece dahil edilmesi amacıyla; görev alanlarının belirlenmesi, eğitimlerle kapasitelerinin arttırılması ve gönüllülük sistemi içerisindeki performanslarının takip edilmesinin hedeflendiğini kaydetti.
Seyhan Belediyesince gerçekleştirilen bilgilendirme ve eğitim toplantıları değişik konular içeriğiyle devam edecek.

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