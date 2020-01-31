Seyhan Belediyesinden EMITT’e çıkarma

Seyhan Belediyesi, Seyhan’ı tanıtmak ve turizmden hak ettiği payı almasına katkı sunmak için 35 ülkeden katılımcıların iştirak ettiği Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), fuarında yer aldı.

24’üncüsü gerçekleştirilen EMITT Fuarı, TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezinde kapılarını açtı. 35 ülkeden katılımcının olduğu fuarda Seyhan Belediyesi de ilçenin gastronomi ve mutfak, kültürel, tarihsel, doğal ve ekonomik avantajlarını yerli ve yabancı tur operatörlere ve turizmcilere tanıttı.

Dünyanın en büyük dört turizm fuarı arasında yer alan 24. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 30 Ocak-2 Şubat 2020 tarihleri arasında açık olacak. Seyhan Belediyesi de tüm dünyadan katılımcılar, davetli tur operatörleri ve sektörün uzmanlarının katıldığı fuarda yer aldı. 20 ülkeden 200’ün üzerinde hosted buyer’ın (davetli tur operatörü) katıldığı fuara bu yıl 60 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Başkan Akay, yerli ve yabancı konuklara Seyhan’ı anlattı

Seyhan Belediyesinin fuardaki standı büyük ilgi gördü. İkramların yapıldığı, Seyhan’ın sahip olduğu avantajların yer aldığı kitapçık ve yöresel hediyelerin bulunduğu çantalar ziyaretçilere hediye edildi. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da stantta turizmciler ve tur operatörleriyle görüşmeler yaptı. İlçenin kültürel ve doğal güzelliklerinin yanında gastronomi turizmi için uygun bir merkez olduğunu aktaran Başkan Akay, tur operatörlerini ve turizm acentelerinin yetkililerini, güzellikleri görmek ve ilçeyi yaşamak için Seyhan’a davet etti.