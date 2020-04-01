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Seyhan Belediyesinden sağlık kabini hizmeti

ADANA HABERLERİ  | 01.04.2020 12:25 | Son Güncelleme

Seyhan Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle kamusal açık ve kapalı alanlarda dezenfekte çalışmalarını sürdürürken, salgın hakkında halkı bilgilendirmek amacıyla, sağlık kabini de kurdu.Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın talimatıyla kurulan sağlık kabininde Seyhan Belediyesi Sağlık Müdürlüğüne bağlı Hemşire ve teknikerler, halka salgından korunma yolları hakkında bilgilendiriyor.

Seyhan Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle kamusal açık ve kapalı alanlarda dezenfekte çalışmalarını sürdürürken, salgın hakkında halkı bilgilendirmek amacıyla, sağlık kabini de kurdu.
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın talimatıyla kurulan sağlık kabininde Seyhan Belediyesi Sağlık Müdürlüğüne bağlı Hemşire ve teknikerler, halka salgından korunma yolları hakkında bilgilendiriyor. Kişisel hijyen ve kişisel mesafenin korunmasının çok önemli olduğunu anlatan sağlıkçılar, yurttaşın, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması ve temastan kaçınması gerektiğini belirtti.
Sağlık kabininde korona virüsün bulaşma şekilleri de anlatılarak duyarlılığın artırılması hedefleniyor. Kabinde vatandaşların ateşi de ölçülüyor. Vatandaşın ateşi normalin üzerindeyse önlem alınarak hastaneye kontrole götürülüyor. Bu arada vatandaşlara anlatılan belirtiler olması durumunda 184 nolu telefonun aranması gerektiği hatırlatılıyor.
Seyhan Belediyesi Sağlık Kabini Kuruköprü mevkisinde hafta sonları dahil mesai saatleri içerisinde açık olacak.

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