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Seyhan Belediyesi’nden “Sıfır Atık” paneli

ADANA HABERLERİ  | 22.10.2020 13:50 | Son Güncelleme

Seyhan Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü’nce, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası’nın katkılarıyla, kaynakların doğru kullanılması amacıyla sıfır atık paneli gerçekleştirildi.Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen panele, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın, TBMMOB Adana İKK Sekreteri Erol Salman, Çevre Mühendisleri Odası 2.

Seyhan Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü’nce, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası’nın katkılarıyla, kaynakların doğru kullanılması amacıyla sıfır atık paneli gerçekleştirildi.
Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen panele, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın, TBMMOB Adana İKK Sekreteri Erol Salman, Çevre Mühendisleri Odası 2. Başkanı ve Adana Şube Başkanı Kenan Doğan, Elektrik Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Mehmet Mak meslek örgütlerinin ve Çevreci paydaş kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Panelin açılışında konuşan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, çevre sorunlarının günümüz dünyasından en önemli sorun haline geldiğini kaydetti. Çevre ile sağlığın bütün olarak değerlendirildiğini ifade eden Başkan Akay, gerçekleştirilen panelin özellikle de atık yönetim sistemine vurgu yapılarak aslında sağlıklı bir çevreye ulaşmada ciddi bir katkı sunulacağına inandığını söyledi.

“Bugün alacağımız önlemler, yarınımızın yaşam garantisi olacak”
Daha önce tüm düşüncelerin ekonomi üzerine yoğunlaştığını ifade eden Başkan Akay, konuşmasını şöyle konuştu;
“Bugün dünyada artık ekonomiyi de kısıtlayan en temel nokta çevre oldu. Çünkü Dünyanın kaynakları azalıyor, nüfus gittikçe artıyor. Önümüzdeki süreçte sanayileşmenin çeşitli etkilerinin getirdiği sıkıntıları, özellikle sağlık açısından yaşamaya devam edeceğiz. Bugün Covid-19 salgınında çevresel faktörlerin ne derece önemli olduğunu bir kez daha gördük. O nedenle bugünden alacağımız önlem ve yapacağımız işlemler, yarınımızda temiz çevrede yaşama garantisi olacak. Bu nedenle bundan sonra daha az atık için ayrıştırarak toplama sistemini daha da geliştirecek ve atıkları geri dönüşümle ekonomiye, dolayısıyla yaşama yeniden kazandırmak için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız . Bunu da Belediye, ilgili kurumlar ve en önemlisi halkımızla başaracağımıza inanıyorum. Bu vesileyle bilgileriyle panele değer katacak olan bilim insanlarına, Çevre konusunda faaliyet gösteren paydaş kurum ve STK’lara ve katılımcılara teşekkür ederim.”

Panelistler sıfır atık yönetim sistemini anlattı
Daha sonra Çevre Mühendisleri Odası 2. Başkanı ve Adana Şube Başkanı Kenan Doğan çevre konusunda kısa bir sunum yaptı. Ardından Panele geçildi. Panelde, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünden Doç Dr. Ece Ümmü Deveci ve Doç Dr. Çağdaş Gönen “Sıfır Atık Yönetim sisteminin kurulumu ve sürdürülebilirliği”, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma, Sıfır atık ve iklim değişikliği Dairesi Sıfır Atık Müdürü, Çevre Yüksek Mühendisi Gökhan Yaman, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde Sıfır Atık uygulamaları”, Adana Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden Çevre Yüksek Mühendisi Fatma Yıldırım Sönmez, “Sıfır Atık sisteminin kullanımı” ve Seyhan Belediyesi Çevre Koruma ve kontrol Müdürlüğünden Çevre Yüksek Mühendisi Dr. Seçil Bozkurt “Seyhan Belediyesinde sıfır atık yönetim sistemi çalışmaları” konusunda sunumlarını gerçekleştirdi.

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