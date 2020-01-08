YURTHABER
  4. Seyhan’a 5 kardeş şehir

Seyhan’a 5 kardeş şehir

ADANA HABERLERİ  | 08.01.2020 08:22 | Son Güncelleme

Seyhan Belediyesi’nin Ocak ayı ikinci oturumunda 5 CHP’li belediye ile kardeş belediye olma kararı alındı.Seyhan Belediye Meclisi Meclis 1.

Seyhan Belediyesi’nin Ocak ayı ikinci oturumunda 5 CHP’li belediye ile kardeş belediye olma kararı alındı.
Seyhan Belediye Meclisi Meclis 1. Başkanvekili Yasemen Çelik, katipler Duygu Atikaslan Ayçe ve Sultan Zeynep Erciyes başkanlığında açıldı. Oturuma başlamadan önce meclis katibi İYİ Parti’li Sultan Zeynep Erciyes’in katiplik görevinden istifa dilekçesi okundu. Başkan Çelik, Erciyes’in istifasını meclis başkanı olarak kabul etmediğini söyledi. Erciyes divandan kalkarak İYİ Parti Grubu sıralarına oturdu. CHP’li Leyla Karakaş, Meclis 1. yedek katip üyesi olarak divandaki yerini aldı. Meclis Başkanı Yasemen Çelik, Şubat ayı meclis toplantısında yeni asil katip üye seçiminin gündeme alınması gerektiğinden, Sultan Zeynep Erciyes’in görevine devam etmesini istedi. Bunun üzerine Erciyes yeniden divandaki yerini aldı.
Gündem dışı söz alan olmayınca gündemlere geçildi. Gündemin 4. Maddesinde Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’in 10. maddesi gereği kadro ihdas talebi ilgili komisyona oybirliği ile havale edildi.
Gündemin 5. Maddesinde Barış Mahallesi, 3 Nolu Çocuk ve Dinlenme Parkının “Barış Mahallesi Şehit Jandarma Er Fettah Çevikoğlu Çocuk ve Dinlenme Parkı olarak değiştirilmesiyle ilgili müşterek komisyon raporu oybirliği ile kabul edildi.
Gündemin 6-11. Maddelerinde ise kısa bir tartışma yaşandı. Adıyaman’ın Pınarbaşı, Malatya’nın Hekimhan, Adana’nın İmamoğlu, Osmaniye’nin Yarbaşı ve Aksaray’ın Saratlı Belediyeleri’nin kardeş belediye olma tekliflerine komisyonda İmamoğlu hariç hepsine ret verdiklerini söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Yalçın Limoncu, bunun CHP Genel Merkezi’nin önerdiği bir yapılanma olduğunu, İmamoğlu dışındaki taleplerin doğru bir mantık olmadığını söyledi.
Meclis Başkanı Yasemen Çelik ise, “Keşke her belediye ile kardeş olsak. Kardeşin zararı olmaz. Belediyeler arasında yasal bir yapılanma bu, bir sakınca görmüyorum” dedi.
Daha sonra oylamaya geçildi. İmamoğlu ilçesi Cumhur İttifakının desteği ile oy birliği halinde kardeş belediye kabul edilirken diğer dört ilçe ise oy çokluğuyla kardeş belediye oldu.
Gündemin 12. Maddesinde Adana’daki sel felaketi nedeniyle İller Bankası tarafından belediyeye gönderilen ve emanette bekleyen 4 milyon liranın kullanılması için Başkan Akif kemal Akay’a yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnları hiç böyle görmediniz! İşte ünlülerin gerçek yüzleriOnları hiç böyle görmediniz! İşte ünlülerin gerçek yüzleri
Ceyhan Belediyesinden mahallelerde detaylı temizlikCeyhan Belediyesinden mahallelerde detaylı temizlik
AK Parti Genel Merkezinden Başkan Kocaispir’e tam notAK Parti Genel Merkezinden Başkan Kocaispir’e tam not
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Bunalıma girdi, kendini astı

Bunalıma girdi, kendini astı

Kastamonu’da yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kastamonu’da yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı

Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı

Adana Namaz Vakitleri 8 Ocak Çarşamba

İmsak
06:20
Sabah
07:45
Öğle
12:50
İkindi
15:23
Akşam
17:45
Yatsı
19:05

Adana Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Açelya Eczanesi
Seyhan
Aksöz Eczanesi
Seyhan
Atalı Eczanesi
Seyhan
Dost Eczanesi
Seyhan
Erkan Eczanesi
Seyhan
Fikir Eczanesi
Seyhan
İkibinevler Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adanaspor’a 2 transfer birden

Adanaspor’a 2 transfer birden

Nene Hatun Kına Konağı hizmete açıldı

Nene Hatun Kına Konağı hizmete açıldı

2 Yıldır Parmağından Çıkarmadığı Yüzükler Kangren Ediyordu

2 Yıldır Parmağından Çıkarmadığı Yüzükler Kangren Ediyordu

Kedin Ağaçta Mı Kaldı? Dert Etme ‘alo 153’ü Ara’

Kedin Ağaçta Mı Kaldı? Dert Etme ‘alo 153’ü Ara’

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.