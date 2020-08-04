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Seyhan’da 3 bin kurbanlık koyun ücretsiz kesildi

ADANA HABERLERİ  | 04.08.2020 12:26 | Son Güncelleme

Seyhan Belediyesi Kurban Bayramı’nda 3 bin kurbanı ücretsiz keserek vatandaşa kolaylık sağlarken Adana Yardım Grubu ile birlikte de mevsimlik tarım işçileri ziyaret edildi, çocuklara oyuncak ve kıyafetler hediye edildi.Seyhan Belediyesi Kurban Bayramında mevsimlik tarım işçilerini unutmadı.

Seyhan Belediyesi Kurban Bayramı’nda 3 bin kurbanı ücretsiz keserek vatandaşa kolaylık sağlarken Adana Yardım Grubu ile birlikte de mevsimlik tarım işçileri ziyaret edildi, çocuklara oyuncak ve kıyafetler hediye edildi.
Seyhan Belediyesi Kurban Bayramında mevsimlik tarım işçilerini unutmadı. Seyhan’ın kırsal mahallelerinde kalan mevsimlik tarım işçileri bayram süresince ziyaret edilerek bayramları kutlandı. Adana Yardım Grubu ile gerçekleştirilen ziyaretlerde geleneksel oyunlar oynanarak çocuklara bayram eğlencesi yaşatıldı. Mevsimlik tarım işçilerine ve çocuklara Kurban Bayramı geleneği olan Kavurma ve pilav ikramı da yapıldı.
Gerçekleştirilen ziyaretlerde en büyük ilgi çocuklara oldu. Gönüllü grup üyeleriyle oyunlar oynayan çocuklara oyuncak ve Seyhan Belediyesi Dikimevi’nde bayrama özel dikilen bayramlık kıyafetler hediye edildi. Hediye edilen bayramlık kıyafetler çocukları mutlu etti. Bayramda hatırlanmanın mutluluğunu yaşayan mevsimlik tarım işçileri ve çocuklara Seyhan Belediyesi’nce hazırlanan ve bir Kurban Bayramı geleneği olan kavurma ve pilav ikram edildi. Mevsimlik tarım işçileri, çocukları sevindiren ve bayramda kendilerini unutmayan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’a teşekkür etti.

Randevu sistemiyle 3 bin kurban ücretsiz kesildi
Seyhan Belediyesi, bayramda kurban kesimi konusunda da halkın yanındaydı. Belediye tarafından oluşturulan özel ekiple, Seyhan Kaymakamlığı Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından onaylanan kurban kesim yerlerinde yaklaşık 3 bin kurbanın ücretsiz kesimi yapıldı. Dini kurallara uygun, hijyenik bir ortamda gerçekleştirilen ve 3 gün süren ücretsiz kesimler randevu sistemiyle yığılmalara fırsat verilmeden tamamlandı.

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