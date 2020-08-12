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Seyhan’da hizmet içi eğitim

ADANA HABERLERİ  | 12.08.2020 10:14 | Son Güncelleme

Seyhan Belediyesi, Çukurova Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Belediyeler Birliğiyle işbirliği yaparak belediyeye bağlı kreşlerin öğretmenlerine ve 0-6 yaş çocuğu olan personele yönelik “Çocuk eğitimi” içerikli hizmet içi eğitim gerçekleştiriyor.Seyhan Belediyesi İnsan Kaynakları ile kreş müdürlüklerince koordine edilen ve 5 gün sürecek eğitime, belediyeye bağlı kreşlerde görev yapan öğretmenler ile 0-6 yaş çocuğu bulunan personel katıldı.

Seyhan’da hizmet içi eğitim

Seyhan Belediyesi, Çukurova Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Belediyeler Birliğiyle işbirliği yaparak belediyeye bağlı kreşlerin öğretmenlerine ve 0-6 yaş çocuğu olan personele yönelik “Çocuk eğitimi” içerikli hizmet içi eğitim gerçekleştiriyor.
Seyhan Belediyesi İnsan Kaynakları ile kreş müdürlüklerince koordine edilen ve 5 gün sürecek eğitime, belediyeye bağlı kreşlerde görev yapan öğretmenler ile 0-6 yaş çocuğu bulunan personel katıldı. Yaşar Kemal Kültür Merkezi toplantı salonunda gerçekleşen eğitimde, Öğretim Görevlisi Şule Erden, “Çocuk hakları, ihmal ve istismarı” Uzman Psikolog Ahmet Sert ve Dr. İnanç Eti “Okul öncesi drama ve çocuk gelişim alanları”, Dr. Raziye Günay Bilaloğlu, “Aile katılımı” ve Doç Dr. Mustafa Yaşar “Sınıf Yönetimi” konularında sunumlarını gerçekleştirdi.
Çukurova ve Yakındoğu Üniversitesi’nden uzman eğitimciler, hizmet içi eğitime katılan öğretmenlere ve personele çocuklara en doğru şekilde nasıl yaklaşılacağını, nasıl yönlendireceğini ve nasıl iletişim kurulabileceğini hatırlattı. Uzman eğitimcileri dikkatle dinleyen kreş öğretmen ve personeller, zaman zaman not alarak ve soru sorarak yeni bilgiler edinmeye çalıştı. Pazartesi günü başlayan hizmet içi eğitim cuma gününe kadar sürecek.

Başkan Akay’dan yaşam boyu öğrenme vurgusu
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ise “Yaşam boyu öğrenme” felsefesiyle çağın yeni veya yenilenen bilgilerinin tüm personele kazandırılmasının önemine değindi. Cuma günü sona erecek hizmet içi eğitime katılarak bilgilerini paylaşan uzman eğitimcilere teşekkür eden Başkan Akay, öğretmenlerin bilgilerini tazelenmesi, personelin de çocuk eğitiminde daha bilinçli olması bakımından bu tür hizmet içi eğitimin önem arz ettiğini söyledi.
Başkan Akay, yaşamı kolaylaştıracak benzer eğitimlerin belediyenin tüm biriminde düzenli olarak süreceğini de sözlerine ekledi.

Seyhan’da hizmet içi eğitim

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Seyhan
Fulya Akgün Eczanesi
Seyhan
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