Seyhan’da üretilen boya ile okullar boyanacak

Adana’da, Seyhan Belediyesi, Seyhan Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Bürosu tarafından yürütülen ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de ortaklığı ile sürdürülen "Senin Rengin” projesi kapsamında 30 okulun boyanması için 13 ton boya desteği sağladı.

“Üreten Seyhan” sloganıyla üretime yönelen Seyhan Belediyesi, personel kıyafetlerini kendi kurduğu “Kıyafet Atölyesi”nde dikerken, boya atölyesinde de kendi imkanlarıyla ürettiği boyayı belediye ihtiyaçları ve kamu yararına kullanmaya devam ediyor. Seyhan Belediyesi son olarak, Seyhan Kaymakamlığı ve Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce “Fiziksel ve Ruhsal İyileşme” hedefi ile ortaklaşa yürütülen “Senin Rengin” projesine, kendi üretimi iç ve dış cephe 13 ton boya ile katkı sundu.

Seyhan Belediyesi, projenin yürütücüsü olan Seyhan Kaymakamlığına kendi üretimi olan ve talep edilen renklerdeki boyaları “Boya Atölyesi”nde teslim etti. Boyaları kağıt üzerinde teslim alan Seyhan Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Bürosu Temsilcisi Burcu Baydar, renklerdeki farklılıklar gibi her bireyin kendi rengini, kendi güçlü yanını bulmasına yönelik eğitim çalışmalarını da kapsayan projenin, fiziki iyileştirmeleri de temel amaç edindiğini söyledi. Bu kapsamda teslim alınan boyalarla Seyhan ilçesindeki 30 okulun boyanacağını kaydeden Baydar, okulların ara tatilinde boya işleminin tamamlanacağını belirtti.