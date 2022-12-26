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Seyhan’da yeni yıl kutlamaları erken başladı

26.12.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyetin 100.yılının kutlanacağı 2023’e sayılı günler kala Seyhan Belediyesi, yeni yıl kutlamalarını erken başlattı.

Seyhan’da yeni yıl kutlamaları erken başladı

Gürselpaşa Mahallesinde yapımı tamamlanan Özgür Kadın Parkı’nda art arda gerçekleştirilen konserlerle Seyhanlılar yeni yıl coşkusunu yaşamaya başladı.

Cuma günü Başkan Akif Kemal Akay ve belediye bürokratlarının da katılımıyla gerçekleştirilen “Müzisyen Adam” konserinde renkli görüntüler yaşandı. Vatandaşlarla birlikte halaylar çekip, çiftetelli oynayan Başkan Akay, halkın yeni yıl coşkusuna ortak oldu.

Cumartesi günü ise Özgür Kadın Parkı, ilk olarak Seyhan Belediyesi emekçilerinden oluşan Şef Şenkaya Göl yönetimindeki “Kadim Türküler Topluluğu”nun konserine ev sahipliği yaptı. Konseri izleyen vatandaşlar seslendirilen türkülere eşlik ederek, hafta sonunun keyfini çıkarırken akşam Betül Haydın konseriyle yeni yıl coşkusu doruk noktasına ulaştı.

Haftanın son gününde ise Özgür-Rüya konseriyle Seyhanlılar keyifli anlar yaşadı. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği konserde seslendirilen eserlerle hem duygusal anlar yaşadı hem de eserlere eşlik ederek unutulmaz bir akşam yaşadılar.
Özgür Kadın Parkı Cuma günü de Megaband konserine ev sahipliği yapacak.

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