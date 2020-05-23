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Seyhan’dan çocuklara bayram hediyesi

ADANA HABERLERİ  | 23.05.2020 12:52 | Son Güncelleme

Seyhan Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü personeli, gönüllü gruplarla birlikte pandemi sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan çocuklar evlerinde ziyaret edilerek bayram öncesi yüzleri güldürüldü.Seyhan Belediyesi, bayram süresince hizmetlerin aralıksız sürmesi için önlem alırken, salgın nedeniyle sokağa çıkamayan çocukları da unutmadı.

Seyhan Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü personeli, gönüllü gruplarla birlikte pandemi sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan çocuklar evlerinde ziyaret edilerek bayram öncesi yüzleri güldürüldü.
Seyhan Belediyesi, bayram süresince hizmetlerin aralıksız sürmesi için önlem alırken, salgın nedeniyle sokağa çıkamayan çocukları da unutmadı. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın da katkılarıyla Belediye Sosyal Yardım Müdürlüğü’nce “Hayat bayram olsun çocuklar gülsün” diye “Adana Yardım”, “İyilik İçinizde”, “Sevimli Hayaller” ve “Şeffaf Kutu” gönüllü gruplarıyla birlikte sağlıklarının korunması için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan çocuklar ziyaret edildi.

Çocuklara oyuncak ve sevgi sunuldu
Seyhan Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü personeli ve gönüllü gruplar rengarenk kıyafetleriyle çocuklara oyuncak hediye etti, oyunlar oynadı ve sevgilerini sundu. Sağlıklı kalabilmek için evlerinde kalmak durumunda olan çocuklar, sürpriz hediye ve eğlenceyle bayramı yaşadı. Gün boyu süren ziyaretlerde oluşturulan dörder kişilik gruplarla ilçenin farklı mahallelerindeki çocuklara ulaşıldı. Aileler de, çocukları güldüren ve zor süreçte bayramı yaşatan uygulama nedeniyle Başkan Akay’a teşekkür etti.

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Çınar Eczanesi
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Havuzlubahçe Eczanesi
Seyhan
Nilsu Eczanesi
Seyhan
Nurstad Eczanesi
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