YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Seyhan’dan yoksul ve kimsesizlere sıcak yemek

Seyhan’dan yoksul ve kimsesizlere sıcak yemek

ADANA HABERLERİ  | 19.07.2020 11:28 | Son Güncelleme

Seyhan Belediyesi, 4 mahalle muhtarının talebi doğrultusunda Kocavezir Mahalle Muhtarlığında kimsesizler için sıcak yemek verilmeye başlandı.Pandemi süresince Adana Valiliği ile koordineli bir şekilde Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde 144 bin porsiyon sıcak yemek üretip dağıtan Seyhan Belediyesi, “Yeni normal”de de aşevi hizmetini yeniden başlattı.1 Haziran’da açılan aşevinde Barbaros, Hadırlı, Akkapı, Mıdık mahallelerinin kesiştiği ortak noktada bulunan Bey Mahallesi Şehit Fatih Yeniay Aşevinde her gün en az 3 yemek çeşidi, saat 17:00 - 19:00 saatleri arasında ihtiyaç sahibi yoksul vatandaşa sunuluyor.Seyhan Belediyesinin kendi personeli ve imkanlarıyla hijyen kurallarına tam olarak uyulan mutfakta gıda mühendisi kontrolünde üretilen yemekler, aşevinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ikram edilmesinin yanı sıra kimsesizlere de sunulmaya başlandı.Kocavezir ve çevre mahallelerdeki kimsesizlere, mahalle muhtarlarının da yönlendirmesiyle merkezi bir alanda bulunan Kocavezir Mahalle Muhtarlığı önünde sıcak yemek ikramı yapılıyor.

Seyhan Belediyesi, 4 mahalle muhtarının talebi doğrultusunda Kocavezir Mahalle Muhtarlığında kimsesizler için sıcak yemek verilmeye başlandı.
Pandemi süresince Adana Valiliği ile koordineli bir şekilde Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde 144 bin porsiyon sıcak yemek üretip dağıtan Seyhan Belediyesi, “Yeni normal”de de aşevi hizmetini yeniden başlattı.
1 Haziran’da açılan aşevinde Barbaros, Hadırlı, Akkapı, Mıdık mahallelerinin kesiştiği ortak noktada bulunan Bey Mahallesi Şehit Fatih Yeniay Aşevinde her gün en az 3 yemek çeşidi, saat 17:00 - 19:00 saatleri arasında ihtiyaç sahibi yoksul vatandaşa sunuluyor.
Seyhan Belediyesinin kendi personeli ve imkanlarıyla hijyen kurallarına tam olarak uyulan mutfakta gıda mühendisi kontrolünde üretilen yemekler, aşevinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ikram edilmesinin yanı sıra kimsesizlere de sunulmaya başlandı.
Kocavezir ve çevre mahallelerdeki kimsesizlere, mahalle muhtarlarının da yönlendirmesiyle merkezi bir alanda bulunan Kocavezir Mahalle Muhtarlığı önünde sıcak yemek ikramı yapılıyor. Her gün yapılan yemek ikramı servisini, Seyhan Belediye personelinin yanı sıra zaman zaman gönüllü olarak muhtarlar da yapıyor.
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın takip ettiği sıcak yemek ikramı, aşevi sayısının artmasıyla geliştirilecek. Uçak Mahallesinde bitme aşamasında olan aşeviyle sıcak yemek ikramı bu bölgede bulunan çevre mahallelerde de yaygınlaşacak. Seyhan Belediyesi, ilçede toplamda 4 sabit aşevi açmayı planlıyor. Sıcak yemek hizmeti aşevlerinin dışında kimsesizlere yönelik talep edilen belirli alanlarda sürdürülecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Adana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildiAdana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da 3 futbolcu kadro dışı

Kayserispor’da 3 futbolcu kadro dışı

Karate müsabakaları sona erdi

Karate müsabakaları sona erdi

Kayserispor kulübünden açıklama

Kayserispor kulübünden açıklama

Ankara zabıtası toplu taşıma araçlarında “sticker” uygulaması başlattı

Ankara zabıtası toplu taşıma araçlarında “sticker” uygulaması başlattı

Kayserispor’da 3 eksik var

Kayserispor’da 3 eksik var

Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Adana Namaz Vakitleri 19 Temmuz Pazar

İmsak
03:47
Sabah
05:27
Öğle
12:50
İkindi
16:40
Akşam
20:03
Yatsı
21:36

Adana Nöbetçi Eczaneler19 Temmuz Pazar

Aslı Eczanesi
Seyhan
Burcum Eczanesi
Seyhan
Doğumevi Eczanesi
Seyhan
Emel Eczanesi
Seyhan
Filazi Eczanesi
Seyhan
Gülaçtı Eczanesi
Seyhan
Nazlı Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Adana'da arkadaşlarının neşterle yaraladığı genç tedavi altına alındı

Adana'da arkadaşlarının neşterle yaraladığı genç tedavi altına alındı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Büyükşehirden vatandaşa eğitmen gözetiminde spor imkanı

Büyükşehirden vatandaşa eğitmen gözetiminde spor imkanı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.