YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Seyir Caddesi yeni görünümüne kavuştu

Seyir Caddesi yeni görünümüne kavuştu

İSTANBUL HABERLERİ  | 27.11.2020 15:59 | Son Güncelleme

Kağıthane’de bulunan Seyir Caddesi, altyapıdan peyzaja kadar yepyeni bir görünüme kavuştu.Eskiden araç ve yaya trafiği yoğunluğu sebebiyle trafik sıkışıklığı yaşanan, araç parklanmasının uygunsuz şekilde yapıldığı Seyir Caddesi, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yenilendi.

Kağıthane’de bulunan Seyir Caddesi, altyapıdan peyzaja kadar yepyeni bir görünüme kavuştu.
Eskiden araç ve yaya trafiği yoğunluğu sebebiyle trafik sıkışıklığı yaşanan, araç parklanmasının uygunsuz şekilde yapıldığı Seyir Caddesi, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yenilendi. Yapılan açılış programına Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve vatandaşlar katıldı. Kurdele kesiminin ardından Kaymakam Koç ve Başkan Öztekin, caddede incelemelerde bulundu. Çalışma kapsamında kaldırım ve yol genişletilerek, 2 bin 450 metrekare alana parke döşendi. Bunun yanı sıra 2 bin metre bordür taşı yerleştirilerek, araçlar için cep parklar yapıldı. Cadde, yol ve kaldırım yenileme çalışmalarının ardından yapılan ağaç dikimiyle de prestij kazandı. Caddeye 100’e yakın çınar, manolya ve sığla ağacı dikildi. Çevreci aydınlatmalar ile de gece vakti oluşabilecek ışık kirliliği önlendi. Refüjlerle çevrelenmiş alanlarda yeşil adalar oluşturuldu.

“Biz yola çıkarken özellikle seçim öncesi 53 proje söz vermiştik”
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Biz yola çıkarken özellikle seçim öncesi 53 projeyle ilgili söz vermiştik. Bunlardan bir tanesi Tematik Cadde ve Sokaklar projesiydi. Emniyet Evleri Seyir Caddesi, İsmet İnönü Caddesi yaklaşık 700 metre uzunluğunda insanların yürümekte zorluk çektiği bir bölgeydi. Mahalle muhtarıyla, esnaflarla istişare ettiğimizde bunu hızlı bir şekilde çözelim istedik. Çalışmalarımızı 2 ay sürede tamamladık” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Estetik itirafı: 25 yıldır... Estetik itirafı: 25 yıldır...
Casper VIA S48 satıştaCasper VIA S48 satışta
1/

İstanbul Namaz Vakitleri 27 Kasım Cuma

İmsak
06:28
Sabah
07:58
Öğle
12:57
İkindi
15:23
Akşam
17:45
Yatsı
19:10

İstanbul Nöbetçi Eczaneler27 Kasım Cuma

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.