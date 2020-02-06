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Seyir halindeki araç devrildi, 3 kişi yaralandı

BİLECİK HABERLERİ  | 06.02.2020 11:28 | Son Güncelleme

Bilecik’te seyir halinde imen kontrolden çıkan aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Bilecik kent merkezinden Vezirhan Beldesi istikametine seyir halindeki 06 FL 8658 plakalı ticari araç sürücüsü Akın Muratoğlu, Gülümbe rampalarına geldiği esnada havanın yağışlı olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Bilecik’te seyir halinde imen kontrolden çıkan aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bilecik kent merkezinden Vezirhan Beldesi istikametine seyir halindeki 06 FL 8658 plakalı ticari araç sürücüsü Akın Muratoğlu, Gülümbe rampalarına geldiği esnada havanın yağışlı olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrol çıkan yolun sol tarafına devrilirken, kazada sürücü Akın Muratoğlu ve araç içinde yolcu olarak bulunan Yasin Tuna ile Murat Çetin yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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İkindi
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Akşam
18:30
Yatsı
19:50

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Emre Eczanesi
Bozuyuk
Sağlık Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Kardeşler Eczanesi
Sogut
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