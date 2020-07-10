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Seyir halindeki araç itfaiye önünde alev aldı, ekipler anında söndürdü

MARDİN HABERLERİ  | 10.07.2020 12:15 | Son Güncelleme

Mardin’in Artuklu ilçesinde itfaiye binası önünde seyir halindeki bir araç alev aldı.

Seyir halindeki araç itfaiye önünde alev aldı, ekipler anında söndürdü

Mardin’in Artuklu ilçesinde itfaiye binası önünde seyir halindeki bir araç alev aldı. Araçtan duman çıktığını gören itfaiye ekiplerinin anında müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Olay, Yenişehir Mahallesi Midyat Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 34 BTY 546 plakalı araç, balatalarının ısınması sonucu alev aldı. İtfaiye binasındaki ekipler araçtan dumanların çıktığını görünce yangın tüpleriyle balataları alev alan araca müdahale etti. Balatalarının ısınma sonucu alev çıkan araç, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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