Seyir halindeki kamyonet alev aldı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde seyit halindeki kamyonet, alev alarak yandı.

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi Yeni Besni mahallesinde Hüseyin Öntoplar idaresindeki 31 TZ 637 plakalı Ford marka kamyonet seyir halindeyken motor kısmından alevler yükseldi. Durumu fark eden sürücü, kamyoneti yol kenarına alarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında araçta maddi hasar meydana gelirken yangının elektrik aksamından çıktığı tahmin ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

