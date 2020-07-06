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Seyir halindeki minibüs yayaya çarptı

BİLECİK HABERLERİ  | 06.07.2020 14:03 | Son Güncelleme

Bilecik’te seyir halinde bir minibüsün caddeye dönüş yaptığı esnada çarptığı yaya hafif yaralandı.Alınan bilgilere göre kaza, Cumhuriyet Mahallesi Sabribey Sokak üzerinde meydana geldi.

Bilecik’te seyir halinde bir minibüsün caddeye dönüş yaptığı esnada çarptığı yaya hafif yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Cumhuriyet Mahallesi Sabribey Sokak üzerinde meydana geldi. Burak Oktan yönetimindeki 11 ER 253 plaka minibüs, Ali Rıza Özkay Caddesine sola dönüş yaptığı esnada yolun karşısına geçmek isteyen Nuri Zengin’e (64) çarptı. Kazada kolundan hafif şekilde yaralanan Zengin, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından taburcu edildi.
Öte yandan polis ekipleri, aracın muayenesi geçtiği için sürücüye cezai işlem uyguladı.

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