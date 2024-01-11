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Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

11.01.2024 12:38 | Son Güncelleme:
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Denizli’de seyir halindeki araç alevlere teslim oldu. Adeta alev topuna dönen araçtan sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Yangın, Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki otomobilin motor bölümünden bir anda duman ve alev yükseldiğini fark eden sürücüsü, aracını anayol üzerinde kenara çekti. Önce kendi müdahale etmek isteyen sürücü çabalarının sonuçsuz kalması üzerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç ise kısa sürede alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın neticesinde otomobil kullanılamaz hale geldi.

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