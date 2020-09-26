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Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

DENİZLİ HABERLERİ  | 26.09.2020 11:43 | Son Güncelleme

Denizli’de seyir halinde olan otomobil bir anda alevlere teslim oldu.

Denizli’de seyir halinde olan otomobil bir anda alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile otomobil söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Yangın, Acıpayam ilçesi Cumhuriyet mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan otomobil henüz bilinmeyen nedenden dolayı bir anda yanmaya başladı. Dumanların yükseldiği araçta sürücüsünün yandığını fark etmesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürmek için müdahalede etti. Kısa sürede söndürülen yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Öte yandan, meydana gelen yangında can kaybı yaşanmazken araçta maddi hasar meydana geldi.
Yangın ile ilgili çalışma başlatıldı.

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