Seyir halindeki otomobil dumanların ardından yandı

Denizli’de seyir halinde olan otomobilden bir anda yükselen dumanlar, yerini alevlere bıraktı. Sürücü itfaiye ekiplerine haber vermesi ile otomobil yangını söndürüldü.

Olay, Pamukkale ilçesi Kervansaray Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Acıpayam Bulvarı üzerinde Antalya istikametine giden bir otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü otomobili kenara çekerek, park ettiği sırada alevler yükselmeye başladı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri otomobil yangınını söndürdü. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, sürücü hızlı hareket etmesi ile dumandan zehirlenmekten ve yanmaktan son anda kurtulduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

