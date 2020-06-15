Seyir halindeki otomobil yanarak küle döndü

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay dün gece saat 23.00 sıralarında Kocaeli Kartepe ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.İ. idaresindeki 41 HE 267 plakalı otomobilin Kartepe Suadiye Mahallesi Okçapınar mevkiinde seyir halinde olduğu sırada motor kısmından alevler çıkmaya başladı. Alevleri gören sürücü ise aracı hemen durdurup araçtan indi. Alevlerin hızla büyüdüğünü gören sürücü 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yanan araç söndürüldü. Yangın nedeniyle herhangi can kaybı yaşanmazken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

