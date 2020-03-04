YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Seyir halindeki otomobil yandı

Seyir halindeki otomobil yandı

ÇORUM HABERLERİ  | 04.03.2020 16:45 | Son Güncelleme

Çorum’un İskilip ilçesinde seyir halindeyken alev otomobil yandı.Olay, Mutaflar mahallesinde meydana geldi.

Çorum’un İskilip ilçesinde seyir halindeyken alev otomobil yandı.
Olay, Mutaflar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şaban Akbudak yönetimindeki 19 UA 597 plakalı otomobil Pazarbaşı mevkiine geldiği sıradan aniden alev aldı. Otomobilinden alevler yükseldiğini gören sürücü aracını yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine İskilip belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Hattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyorHattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Pelitözü Gölpark’a içkili mekan açıklamasına karar verildi

Pelitözü Gölpark’a içkili mekan açıklamasına karar verildi

Büyükçekmece’de ağır hasarlı iki bina daha yıkıldı

Büyükçekmece’de ağır hasarlı iki bina daha yıkıldı

TOKİ'nin Kayseri'de inşa edeceği 700 konut için kura çekildi

TOKİ'nin Kayseri'de inşa edeceği 700 konut için kura çekildi

Başkan Işık, Macaristan’da

Başkan Işık, Macaristan’da

Rize ve Ordu'da Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Rize ve Ordu'da Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Çorum Namaz Vakitleri 4 Mart Çarşamba

İmsak
05:39
Sabah
07:02
Öğle
12:57
İkindi
16:07
Akşam
18:42
Yatsı
20:00

Çorum Nöbetçi Eczaneler 4 Mart Çarşamba

Serkan Eczanesi
Merkez
Bayrak Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Serdaroğlu Ecz. Eczanesi
Iskilip
Danacı Ecz. Eczanesi
Mecitozu
Güneş Ecz. Eczanesi
Osmancik
Deva Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

AK Parti, MHP ve CHP İdlib’teki hain saldırıyı kınadı

AK Parti, MHP ve CHP İdlib’teki hain saldırıyı kınadı

Kaymakam Alkan’dan engellilere ziyaret

Kaymakam Alkan’dan engellilere ziyaret

Çorum Emniyet Müdürlüğü’nden huzur uygulaması

Çorum Emniyet Müdürlüğü’nden huzur uygulaması

Sungurlu’da 35 yıllık su boruları değiştiriliyor

Sungurlu’da 35 yıllık su boruları değiştiriliyor

İskilip’te “Hoşgeldin bebek” uygulaması hayata geçti

İskilip’te “Hoşgeldin bebek” uygulaması hayata geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.