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Seyir halindeki otomobil yandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 04.05.2020 15:59 | Son Güncelleme

Adıyaman’da seyir halindeyken alev alarak yanan otomobil itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.Edinilen bilgilere göre, eski Samsat Caddesi eski Belediye Mezarlığı yakınlarında seyir halinde olan Mehmet Doğan idaresindeki 27 RS 579 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenlerden dolayı alev alarak yandı.

Adıyaman’da seyir halindeyken alev alarak yanan otomobil itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, eski Samsat Caddesi eski Belediye Mezarlığı yakınlarında seyir halinde olan Mehmet Doğan idaresindeki 27 RS 579 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenlerden dolayı alev alarak yandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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