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Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

20.02.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da seyir halindeki yabancı plakalı bir otomobilde yangın çıktı.

Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Barış Bulvarı’nda Araştırma Hastanesi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rafet D. idaresindeki B RD 5252 idaresindeki Alman plakalı otomobilde seyir halindeyken yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine aracı yolun kenarına çeken sürücü çevreden yardım istedi.

Vatandaşlar yangın söndürme tüpleri ile müdahale ettiği yangın söndürülürken, itfaiye ise su sıkarak soğutma çalışması yaptı.
Yangının aracın motor kısmının altında meydana geldiği öğrenildi.


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