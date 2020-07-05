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Seyir halindeki otomobilden bir anda dumanlar yükseldi

DENİZLİ HABERLERİ  | 05.07.2020 12:07 | Son Güncelleme

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde seyir halindeki otomobilden dumanlar yükselince sürücü otomobili yol kenarına çekerek, itfaiyeye ihbarda bulundu.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde seyir halindeki otomobilden dumanlar yükselince sürücü otomobili yol kenarına çekerek, itfaiyeye ihbarda bulundu. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.
Olay, Merkezefendi ilçesi Bakırlı Mahallesi, Örnek Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Volkswagen markalı 32 LD 028 plakalı otomobilin sürücüsü motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark etti. Sürücü otomobilini yol kenarına çekerek, itfaiyeye ihbarda bulunarak yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri otomobilin motor kısmında çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Otomobilde maddi hasar oluşurken, yaralanan olmadığı belirtildi.
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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