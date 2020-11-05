Seyir halindeki otomobilden dumanlar yükseldi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen otomobildeki yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçe merkezine seyir halinde olan Adem K. idaresindeki 67 ABB 922 plakalı Ford marka otomobil Açık Çarşı kavşağı mevki’inde geldiğinde motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Otomobilini yol kenarına alarak inen sürücü kendi imkanları ile yangına müdahale etmeye çalışırken, itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yapılan kontrollerde yangının aracın motor kısmındaki elektrik kontağından çıktığı tespit edildi. Aracın motor kısmında maddi hasar meydana gelirken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarının ardından olay yerinden ayrıldı.

