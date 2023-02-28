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Seyir halindeki tıra çarpan otomobil yan yola savruldu: 1’i çocuk 3 yaralı

28.02.2023 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da bir otomobilin aynı güzergahta seyir halinde olan tırın lastiğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Seyir halindeki tıra çarpan otomobil yan yola savruldu: 1’i çocuk 3 yaralı

Kaza Çorum - Samsun Kara Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cihat Ö. (36) idaresindeki 19 HG 069 plakalı otomobil, aynı güzergahta seyir halinde olan tırın lastiğine çarparak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinden ötürü yan yola savruldu.
Savrulmanın şiddeti ile otomobil sürücüsü ve yolcu olarak bulunan Hatice Ö. (56) ile Emirhan Ö. (5) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerinde çok sayıda 112 sağlık ekibi, polis ekibi ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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