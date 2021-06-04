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Seyir halindeki tırın lastikleri alev aldı

04.06.2021 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seyir halindeki tırın lastikleri alev aldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halinde lastikleri alev alan tırdaki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hakan Kaymak'ın kullandığı 78 BM 746 plakalı tırın dorsesinin lastikleri, Karabük-Bartın kara yolu Soğuksu mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Lastiklerin yandığını fark eden Kaymak, aracını yol kenarına çekip, durumu Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dorsenin bir kısmını da etkileyen alevleri söndürdü.

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