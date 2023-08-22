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Seyir halindeyken yanan tır dorsesi küle döndü

22.08.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın-İzmir Otoyolu’nda seyir halindeyken yanan mermer blok yüklü tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeyken yanan tır dorsesi küle döndü

Yangın, Efeler ilçesi otoban gişeleri Kızılcaköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 16 SJ 540 plakalı mermer blok yüklü bir tırın dorsesinde, seyir halindeyken yangın çıktı. Yangını fark eden tır sürücüsü aracı, yolun sağına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevler içinde kalan tırın dorsesindeki yangını söndürdü. Ekipleri müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, dorse kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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