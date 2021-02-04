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Seyir Parkı gün sayıyor

04.02.2021 19:19 | Son Güncelleme:
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Süleymanpaşa Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Rumeli İskelesi ile Selanik Meydanı gibi şehrin çehresini değiştirecek projelerden biri haline gelecek olan Atatürk Tuna Boyu Seyir Parkı, açılış için gün saymaya başladı.Süleymanpaşa’nın en gözde alanlarından biri haline gelmesi beklenen Atatürk Tuna Boyu Seyir Parkı, Marmara Denizi’ne bakan seyir terasları, dinlenme ve yürüyüş alanları, kafeteryası ve engelli vatandaşların da kullanımını uygun yapısıyla dikkat çekiyor.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Rumeli İskelesi ile Selanik Meydanı gibi şehrin çehresini değiştirecek projelerden biri haline gelecek olan Atatürk Tuna Boyu Seyir Parkı, açılış için gün saymaya başladı.
Süleymanpaşa’nın en gözde alanlarından biri haline gelmesi beklenen Atatürk Tuna Boyu Seyir Parkı, Marmara Denizi’ne bakan seyir terasları, dinlenme ve yürüyüş alanları, kafeteryası ve engelli vatandaşların da kullanımını uygun yapısıyla dikkat çekiyor. Park içinde son olarak kapalı alanın çelik konstrüksiyon montajı gerçekleştiriliyor. Seyir Parkı böylece hem yazın hem kışın hizmet verebilecek.

“Hızla sona yaklaşıyoruz”
Kısa süre içinde yapımı tamamlanarak hizmete açılacak olan Seyir Parkı’nda yürütülen çalışmaları günbegün yerinde takip eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, son olarak çelik konstrüksiyon tarzında inşa edilen kapalı alanla ilgili çalışmaları yerinde değerlendirdi. Yüksel, Süleymanpaşa’da değer katacak olan proje ile ilgili yaptığı açıklamada, “Atatürk Tuna Boyu Seyir Parkımızı, kış sezonunda da hizmet verecek konseptte hazırlıyoruz. Çelik konstrüksiyonlarla gerçekleştirdiğimiz kapalı alan yapımızın, devam eden montaj çalışmalarını inceledik. Çok yakında şehrimize kazandırarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağımız parkımızda hızla sona yaklaşıyoruz. Süleymanpaşa’mız tıpkı Rumeli İskelesi gibi ilgiyi üzerinde toplayan bir alana kavuşacak. Açılışımızı kısa süre sonra kıymetli hemşehrilerimizle birlikte gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

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